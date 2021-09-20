Барти, Соболенко и Крейчикова квалифицировались на Итоговый чемпионат WTA — 2021

Стали известны первые участницы Итогового чемпионата WTA 2021 года, который пройдёт в Гвадалахаре (Мексика). Соревнования стартуют 8 ноября.
На турнир квалифицировались австралийка Эшли Барти (чемпионка Уимблдона — 2021), белоруска Арина Соболенко (полуфиналистка двух ТБШ в 2021 году) и чешка Барбора Крейчикова (чемпионка «Ролан Гаррос» — 2021). Для Соболенко и Крейчиковой выступление на данных соревнованиях станет дебютным.
В 2019 году победительницей Итогового чемпионата WTA в Шэньчжэне (Китай) стала Барти. В финальном матче она обыграла представительницу Украины Элину Свитолину со счётом 6:4, 6:3. В 2020 году WTA Finals отменили из-за пандемии коронавируса.
Отметим, что ранее тренер Барти Крэйг Тиззер заявлял о возможном пропуске подопечной Итогового чемпионата WTA.
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