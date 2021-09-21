Потапова выиграла зрелищный розыгрыш в матче с Гарсией на турнире в Остраве

20-летняя российская теннисистка Анастасия Потапова выиграла невероятный розыгрыш в матче с француженкой Каролин Гарсией, эффектно завершив его укороченным ударом.

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Теннисистки встречались в первом круге турнира категории WTA-500 в Остраве (Чехия), который продлится до 26 сентября. Пробившаяся в основную сетку путём квалификации Потапова обыграла Гарсию со счётом 6:2, 7:6 (8:6). Эпизод произошёл во втором сете при счёте 3:2 по геймам в пользу Гарсии.

За право выйти в четвертьфинал соревнований Потапова сразится со второй сеяной чешкой Петрой Квитовой.

Призовой фонд турнира в Остраве составил $ 565 530. Его действующей победительницей является белоруска Арина Соболенко.