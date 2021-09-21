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Ришар Гаске: Федерер будет незаменим с точки зрения эстетики

Ришар Гаске: Федерер будет незаменим с точки зрения эстетики
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Французский теннисист Ришар Гаске поделился мнением о паузах в карьере Рафаэля Надаля и Роджера Федерера.

«Есть молодые ребята, которые играют очень, очень хорошо, у которых хороший уровень. Они заслуживают того, чтобы найти своё место. Они невероятны, но Надаль и Федерер — это мировые звёзды! Когда их нет на очередном турнире, для меня это оставляет огромную пустоту. Федерер будет незаменим с точки зрения эстетики, тенниса и своей индивидуальности. Мы никогда больше не увидим такого.

Я бы очень хотел быть похожим на молодых игроков, таких как Маттео Берреттини. Парней такого типа, которые не будут встречаться с игроками «Большой тройки» на протяжении всей их карьеры. Когда я выступал на турнирах, они никогда не пропадали из списка участников», — приводит слова Гаске Tennis World USA.

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