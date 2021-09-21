Марион Бартоли: то, что сделала Эмма Радукану, не может быть случайностью или совпадением

Французская теннисистка Марион Бартоли прокомментировала перспективы 18-летней британской теннисистки Эммы Радукану, сенсационно выигравшей Открытый чемпионат США 2021 года.

«Несмотря на то что у неё был нулевой опыт на этом уровне, я не видела в её игре ничего, что начинало бы рушиться. Это мне показало в первую очередь её уверенность, но также и подготовку. Особенно психологическую подготовку — просто представить себя в финале такого турнира. Это, вероятно, долгая работа Ассоциации лаун-тенниса Великобритании (LTA) на протяжении многих лет — дать игрокам советы того, кто играет на высоком уровне очень давно, как Энди Маррей. Кто-то, кто скажет молодым игрокам: «Вот это то, что вы увидите на турнире, это то, что вам понадобится, это стратегия и способы, которые я вам даю». Я думаю, что это исключительная работа LTA, потому что в какой-то момент речь уже не идёт о форхенде и подаче, речь идёт о вере в себя и ментальном аспекте.

То, что сделала Эмма, не может быть случайностью или совпадением. Я не думаю, что это одноразовая победа. Вы не выиграете Открытый чемпионат США так просто, не проиграв ни одного сета, вам не может повезти 10 матчей подряд, если у вас нет подобающего уровня. Не вижу причин, за счёт которых она может потерпеть крах в будущем. Если только давление… Но я думаю, что она готова к этому. Вряд ли Эмма захочет остановиться на одном «Большом шлеме», — приводит слова Бартоли Tennis World USA.

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