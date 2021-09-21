Циципас: меня удивляет, что Медведеву удаётся достигать результатов с его стилем игры

Третья ракетка мира, греческий теннисист Стефанос Циципас прокомментировал игру россиянина Даниила Медведева.



«Медведев очень последователен, стабилен, он очень сложный соперник. Меня удивляет, что ему удаётся достигать высоких результатов, играя в таком стиле. Я бы не сказал, что его теннис скучный, я бы назвал его однообразным. Но он лучший игрок на данный момент. Он доказал это результатами», — приводит слова Циципаса Тennis Мajors.

На прошедшем Открытом чемпионате США Стефанос Циципас в третьем круге проиграл представителю Испании Карлосу Алькарасу Гарфии со счётом 4:6, 6:4, 6:7 (2:7), 6:0, 6:7 (5:7). Даниил Медведев в финале этого турнира оказался сильнее серба Новака Джоковича 6:4, 6:4, 6:4.