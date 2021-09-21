Циципас: меня удивляет, что Медведеву удаётся достигать результатов с его стилем игры
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Третья ракетка мира, греческий теннисист Стефанос Циципас прокомментировал игру россиянина Даниила Медведева.
«Медведев очень последователен, стабилен, он очень сложный соперник. Меня удивляет, что ему удаётся достигать высоких результатов, играя в таком стиле. Я бы не сказал, что его теннис скучный, я бы назвал его однообразным. Но он лучший игрок на данный момент. Он доказал это результатами», — приводит слова Циципаса Тennis Мajors.
На прошедшем Открытом чемпионате США Стефанос Циципас в третьем круге проиграл представителю Испании Карлосу Алькарасу Гарфии со счётом 4:6, 6:4, 6:7 (2:7), 6:0, 6:7 (5:7). Даниил Медведев в финале этого турнира оказался сильнее серба Новака Джоковича 6:4, 6:4, 6:4.
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