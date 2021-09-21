Медведев, Рублёв, Карацев и Хачанов выступят на Кубке Кремля

Стал известен список игроков мужской основной сетки XXXI Международного теннисного турнира ВТБ Кубок Кремля, сообщает пресс-служба турнира.



Любители тенниса смогут увидеть большую российскую четвёрку в полном составе: 2-ю ракетку мира Даниила Медведева, Андрея Рублёва, расположившегося на 5-й строчке мирового рейтинга, Аслана Карацева и Карена Хачанова, входящих в топ-30 лучших теннисистов мира.



Помимо российской четвёрки, в заявке представлены двукратный победитель Кубка Кремля, чемпион US Open — 2014 хорват Марин Чилич и финалист московского турнира двух последних лет француз Адриан Маннарино.



Список игроков женского одиночного разряда XXXI Международного теннисного турнира Кубок Кремля будет известен позднее.