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Медведев, Рублёв, Карацев и Хачанов выступят на Кубке Кремля

Медведев, Рублёв, Карацев и Хачанов выступят на Кубке Кремля
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Стал известен список игроков мужской основной сетки XXXI Международного теннисного турнира ВТБ Кубок Кремля, сообщает пресс-служба турнира.

Любители тенниса смогут увидеть большую российскую четвёрку в полном составе: 2-ю ракетку мира Даниила Медведева, Андрея Рублёва, расположившегося на 5-й строчке мирового рейтинга, Аслана Карацева и Карена Хачанова, входящих в топ-30 лучших теннисистов мира.

Помимо российской четвёрки, в заявке представлены двукратный победитель Кубка Кремля, чемпион US Open — 2014 хорват Марин Чилич и финалист московского турнира двух последних лет француз Адриан Маннарино.

Список игроков женского одиночного разряда XXXI Международного теннисного турнира Кубок Кремля будет известен позднее.

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