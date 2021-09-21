Радукану и ещё четыре победительницы турниров «Большого шлема» выступят на Кубке Кремля

Стал известен состав женской основной сетки XXXI Международного теннисного турнира ВТБ Кубок Кремля.
Любители тенниса смогут увидеть пять победительниц турниров «Большого шлема»: новоиспечённую победительницу US Open — 2021 Эмму Радукану, двукратную победительницу турниров «Большого шлема» Гарбинье Мугурусу, трёхкратную победительницу «Мэйджоров» Анжелику Кербер, чемпионку US Open — 2019 Бьянку Андрееску и победительницу «Ролан Гаррос» — 2017 Елену Остапенко.
На турнир заявились также олимпийские чемпионки Токио-2020 Белинда Бенчич (одиночный разряд) и Анастасия Павлюченкова (микст), победительница турнира Кубок Кремля — 2018 Дарья Касаткина, финалистка Уимблдона 2021 года в парном разряде Вероника Кудерметова и победительница турниров WTA Екатерина Александрова.
Всего в составе 14 теннисисток из топ-30.
Полный список участниц можно посмотреть на «Чемпионате».
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