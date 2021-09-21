Алексей Селиваненко оценил состав участников на грядущий Кубок Кремля

Алексей Селиваненко, директор женского турнира ВТБ Кубок Кремля, прокомментировал заявочные листы женского и мужского турниров.
«Если говорить об обеих сетках, это сильнейшая заявка за последние годы с уникальным сочетанием игроков, которые побеждали на турнирах «Большого шлема» и Олимпийских играх: почти половина заявившихся игроков, 15 человек, являются победителями или финалистами данных соревнований, имея в общей сложности 13 побед на турнирах «Большого шлема» и 3 на Олимпиадах в одиночных или парных разрядах.
Мне особенно приятно, что к нам возвращаются победители ВТБ Кубка Кремля прошлых лет, в этом году это 6 человек. И, конечно, отдельно стоит отметить, что чемпионы завершившегося недавно US Open Эмма Радукану и Даниил Медведев заявились на наш турнир», – приводит слова Селиваненко пресс-служба Кубка Кремля.
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