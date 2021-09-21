Основатель ATP заявил, что Новак Джокович занимается развитием PTPA точно не ради денег

Дональд Делл, один из основателей ATP, высказался, что мотивирует первую ракетку мира Новака Джоковича заниматься делами Ассоциации профессиональных игроков в теннис (PTPA), которую он создал совместно с канадцем Вашеком Поспишилом.

«Джокович определённо делает это не для себя. Ему не нужны деньги, так как он за карьеру только на кортах заработал более $ 151 млн, не говоря уже о спонсорских контрактах. Но сербу ни к чему это лишнее давление. Никто бы ему и слова против не сказал, если бы он отошёл в сторону и доверил тяжёлую работу Поспишилу. Тем более что в этом в году он преследовал великую цель – завоевать календарный «Большой шлем».

Но, по словам Новака, на нём лежит огромная ответственность – Джокович хочет, чтобы следующее поколение и те, кто сейчас вне топ-150, могли зарабатывать себе на жизнь.

Сейчас представители PTPA заявляют, что их сторонниками являются около сотни теннисистов, хотя, очевидно, ни Федерер, ни Надаль в это число не входят. Если Джоковичу удастся убедить встать на сторону PTPA следующее поколение чемпионов – Доминика Тима, Даниила Медведева, Александра Зверева, Стефаноса Циципаса и других, то изменения будут куда реальнее», — написал Делл для SI.