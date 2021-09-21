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Основатель ATP заявил, что Новак Джокович занимается развитием PTPA точно не ради денег

Основатель ATP заявил, что Новак Джокович занимается развитием PTPA точно не ради денег
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Дональд Делл, один из основателей ATP, высказался, что мотивирует первую ракетку мира Новака Джоковича заниматься делами Ассоциации профессиональных игроков в теннис (PTPA), которую он создал совместно с канадцем Вашеком Поспишилом.

«Джокович определённо делает это не для себя. Ему не нужны деньги, так как он за карьеру только на кортах заработал более $ 151 млн, не говоря уже о спонсорских контрактах. Но сербу ни к чему это лишнее давление. Никто бы ему и слова против не сказал, если бы он отошёл в сторону и доверил тяжёлую работу Поспишилу. Тем более что в этом в году он преследовал великую цель – завоевать календарный «Большой шлем».

Но, по словам Новака, на нём лежит огромная ответственность – Джокович хочет, чтобы следующее поколение и те, кто сейчас вне топ-150, могли зарабатывать себе на жизнь.

Сейчас представители PTPA заявляют, что их сторонниками являются около сотни теннисистов, хотя, очевидно, ни Федерер, ни Надаль в это число не входят. Если Джоковичу удастся убедить встать на сторону PTPA следующее поколение чемпионов – Доминика Тима, Даниила Медведева, Александра Зверева, Стефаноса Циципаса и других, то изменения будут куда реальнее», — написал Делл для SI.

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