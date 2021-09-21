Маррей получил wild card на турнир в Антверпене. Оже-Альяссим, Синнер и Шварцман заявлены

Стали известны участники турнира категории ATP-250 в Антверпене (Бельгия), который пройдет с 18 по 24 октября.

26-я ракетка мира Уго Умбер, который выиграл турнир в 2020 году, приедет защищать титул. Напомним, в финале предыдущего турнира в Антверпене француз обыграл австралийца Алекса де Минора со счётом 6:1, 7:6.

Публикация доступна в «твиттере» теннисного обозревателя Михала Самульски.

Отметим, что в заявку также вошли семь теннисистов из топ-20 рейтинга:

Феликс Оже-Альяссим (11);

Янник Синнер (14);

Диего Шварцман (15);

Пабло Карреньо-Буста (16);

Кристьян Гарин (17);

Роберто Баутиста-Агут (18);

Райлли Опелка (19).

Wild card в основную сетку получили чемпион турнира 2019 года Энди Маррей и бельгийский теннисист Зизу Бергс.