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Маррей получил wild card на турнир в Антверпене. Оже-Альяссим, Синнер и Шварцман заявлены

Маррей получил wild card на турнир в Антверпене. Оже-Альяссим, Синнер и Шварцман заявлены
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Стали известны участники турнира категории ATP-250 в Антверпене (Бельгия), который пройдет с 18 по 24 октября.

26-я ракетка мира Уго Умбер, который выиграл турнир в 2020 году, приедет защищать титул. Напомним, в финале предыдущего турнира в Антверпене француз обыграл австралийца Алекса де Минора со счётом 6:1, 7:6.

Публикация доступна в «твиттере» теннисного обозревателя Михала Самульски.

Отметим, что в заявку также вошли семь теннисистов из топ-20 рейтинга:

Феликс Оже-Альяссим (11);
Янник Синнер (14);
Диего Шварцман (15);
Пабло Карреньо-Буста (16);
Кристьян Гарин (17);
Роберто Баутиста-Агут (18);
Райлли Опелка (19).

Wild card в основную сетку получили чемпион турнира 2019 года Энди Маррей и бельгийский теннисист Зизу Бергс.

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