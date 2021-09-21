Энди Роддик: очень хочу, чтобы мои сыновья были такими же добрыми, как Федерер

Бывшая первая ракетка мира, американец Энди Роддик тепло высказался о моральных качествах 20-кратного победителя турниров «Большого шлема» швейцарца Роджера Федерера.
«Я бы очень хотел, чтобы мои сыновья были такими же добрыми, как Роджер. В раздевалке игроки бросали хватки от ракетки на пол и уходили. Федерер никогда мной не был в этом замечен», — приводит слова Роддика журналист Луиджи Гатто на своей странице в «Твиттере».
Роддик – победитель Открытого чемпионата США – 2003 и 31 турнира на уровне ATP. Энди вместе с женой – актрисой Бруклин Деккер, воспитывает двух сыновей Хэнка и Стиви.
40-летний Федерер досрочно завершил текущий сезон, пропустив US Open, из-за необходимости повторного операционного вмешательства. Роджера беспокоило колено. В данный момент швейцарец проходит реабилитацию.
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