Бывший селекционер сборной Сербии: в финале US Open Джокович слишком много выходил к сетке

Бывший селекционер теннисной сборной Сербии Горан Бубань прокомментировал выступление Новака Джоковича в финале Открытого чемпионата США 2021 года. Напомним, серб проиграл россиянину Даниилу Медведеву (4:6, 4:6, 4:6).
«У Медведева было объективно меньше проблем в сетке, но это не причина для того, чтобы более отдохнувшие были лучше в финале. Часто бывает наоборот.
Весь финал зависел не от Медведева, а исключительно от Новака. Я думаю, что сама игра была странной, а конкретно странным показался Новак. В тот момент, когда он потерял свой ритм, он начал бросаться к сетке, хотя даже Федерер не стал бы выходить к сетке так много раз за один матч.
Было очевидно, что во время проигрыша у Джоковича просто не было чёткой концепции, в соответствии с которой он проводил бы матч.
У Новака также была дилемма, стоит ли участвовать в Олимпийских играх. Олимпиада была с этой точки зрения большой ошибкой во всех отношениях. Он потерял период отдыха и подготовки к Открытому чемпионату США, который на самом деле был самым важным турниром в его карьере», — цитирует Бубаня Sputnik Serbia.
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