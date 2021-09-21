Эмма Радукану заключила спонсорское соглашение с ювелирным брендом Tiffany

18-летняя британская теннисистка Эмма Радукану, сенсационно выигравшая Открытый чемпионат США 2021 года, заключила спонсорский контракт с крупным ювелирным брендом Tiffany & Co.

Публикация доступна в официальном «инстаграме» теннисистки Эммы Радукану.

«Это культовые украшения, которые давно мне нравятся. У меня есть кольцо, браслет, серьги и цепочка от них, а на US Open я почти не снимала эти украшения. Так что Tiffany всегда будет для меня особенным брендом», — написала Радукану у себя в «инстаграме».

В финале US Open Эмма обыграла 19-летнюю представительницу Канады Лейлу Фернандес со счётом 6:4, 6:3. Радукану завоевала первый титул в карьере. Лишь 7 июня 2021 года Эмма провела первый матч в основных сетках турниров WTA. В рейтинге WTA британка занимает 22-ю строчку.

Также ранее Радукану преодолела отметку в 2 млн подписчиков в «Инстаграме». Она стала пятой действующей теннисисткой, которой покорился данный рубеж. Больше подписчиков в женском теннисе у Серены Уильямс (13,6 млн), Сани Мирзы (7,9 млн), Наоми Осаки (2,9 млн) и Эжени Бушар (2 млн).