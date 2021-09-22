Музетти: Радукану всегда была талантом, которому не удавалось раскрыться на корте

19-летний итальянский теннисист Лоренцо Музетти высказался об успехе 18-летней британки Эммы Радукану, которая сенсационно выиграла US Open – 2021.
В финале Эмма обыграла 19-летнюю представительницу Канады Лейлу Фернандес со счётом 6:4, 6:3. Радукану завоевала первый титул в карьере. Лишь 7 июня 2021 года Эмма провела первый матч в основных сетках турниров WTA. В рейтинге WTA на данный момент она занимает 22-ю строчку.
«Я хорошо знаю Эмму, в детстве мы вместе играли много турниров, а потом потеряли связь. На Уимблдоне мы снова встретились. Признаюсь, я не ожидал от неё такого невероятного выступления в Нью-Йорке, потому что она всегда была типичным талантливым игроком, которому не удавалось полностью раскрыться на корте. Но она выиграла «Шлем», не отдав ни сета. Судя по всему, она решила свои проблемы», — приводит слова Музетти Gazzetta.World.
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