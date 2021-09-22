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Вероника Кудерметова проиграла Елене Рыбакиной в первом круге турнира в Остраве

Вероника Кудерметова проиграла Елене Рыбакиной в первом круге турнира в Остраве
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Российская теннисистка Вероника Кудерметова не сумела пробиться во второй круг турнира категории WTA-500 в Остраве (Чехия), который продлится до 26 сентября.

В матче первого круга Кудерметова в двух сетах проиграла представительнице Казахстана Елене Рыбакиной (7) со счётом 1:6, 3:6. Встреча продлилась 1 час 19 минут. Кудерметова 3 раза подала навылет, допустила 3 двойные ошибки и реализовала 1 брейк-пойнт из 5. На счету Рыбакиной — 6 эйсов, 1 двойная ошибка и 5 реализованных брейк-пойнтов из 7.

За право выйти в четвертьфинал турнира Рыбакина сразится с представительницей Польши Магдой Линетт (Q).

Призовой фонд турнира в Остраве составил $ 565 530. Его действующей победительницей является белоруска Арина Соболенко.

Острава. 1-й круг
21 сентября 2021, вторник. 23:40 МСК
Вероника Кудерметова
31
Россия
Вероника Кудерметова
В. Кудерметова
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
1 		3  
6 		6  
         
Елена Рыбакина
16
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина
Комментарии
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