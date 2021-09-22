Энди Маррей оценил неудачную попытку Новака Джоковича собрать календарный «Большой шлем»

Трёхкратный победитель турниров Grand Slam, британский теннисист Энди Маррей прокомментировал ситуацию с сербом Новаком Джоковичем, который не сумел собрать календарный «Большой шлем» в 2021 году. Уроженец Белграда победил на Australian Open, «Ролан Гаррос» и Уимблдоне, но в финале Открытого чемпионата США проиграл россиянину Даниилу Медведеву со счётом 4:6, 4:6, 4:6.

«Собрать календарный „Шлем“ всё равно возможно. Новак был всего в одном матче от этого достижения. Наверное, Серена Уильямс, проиграв в полуфинале US Open в 2015 году, чувствовала себя так же, как Джокович.

В любом случае Новак и так выиграл четыре турнира «Большого шлема» подряд. Да, это случилось не в один год, но всё равно такое достижение ему покорилось», — приводит слова Маррея Daily Express.