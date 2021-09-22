Квалификация на Открытый чемпионат Австралии состоится в декабре на Ближнем Востоке

Квалификация на Открытый чемпионат Австралии планируется на 24 декабря на Ближнем Востоке, сообщает Daily Mail.

Наиболее вероятной датой финального отборочного раунда считается канун католического Рождества — 24 декабря. Точные даты квалификации ещё не определены.



Согласно источникам тура, квалификация для женщин состоится в Дубае, а для мужчин — в Абу-Даби. Чартерные самолёты для персонала турнира вылетят туда 23 — 26 декабря.

Аналогичная ситуация была в январе этого года, но накладки на католическое Рождество не произошло, так как Открытый чемпионат Австралии был перенесён на 8 февраля. В следующем году жеребьёвка основной сетки вернётся к более знакомой дате — 17 января.



Чиновники здравоохранения в Мельбурне требуют, чтобы игроки и их команды прибывали заблаговременно, чтобы соблюдать определённые ограничения, которые позволят им тренироваться в рамках контролируемого карантинного пузыря.



Генеральный директор «Теннис Австралия», который является руководящим органом, контролирующим теннис в стране, Крейг Тили сказал, что с игроками, которые прошли вакцинацию, будут обращаться иначе, чем с теми, кто не поставил прививку. Им будет предоставлено больше свободы и потенциально более мягкий карантин.

В настоящее время в Мельбурне назревают уличные протесты в разгаре шестой изоляции.

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