Давыденко: не думаю, что Федерер и Надаль потенциально смогут выиграть пятисетовый матч

Бывшая третья ракетка мира, россиянин Николай Давыденко поделился мнением о перспективах Роджера Федерера и Рафаэля Надаля.



«Федерер уже всё сделал, достиг таких высот. Он пытается себе доказать или кому-то, что он ещё может в 40 лет что-то выиграть. Но не знаю, какие нужны медикаменты и лекарства, чтобы организм так поддерживал и в 40 лет быть как в 20.



Разница большая, организм истощён, он столько играл, столько двигался. Чтобы в 40 лет так делать, чисто одним теннисом уже не выиграть. Пару лет назад я с ним встречался в Шанхае, спрашивал: «Что тебя держит?» Он говорит: «Слава богу, выдерживает ещё физика. Старается тело, если бы не фитнес-тренер, я бы давно сломался».



Думаю, Надалю и Федереру с такими травмами уже будет тяжело возвращаться. Конечно, фанаты сейчас меня загнобят и скажут, что чушь несу. Но если ощущать как оно есть, то они уже будут уступать потихонечку. Может, будут что-то выигрывать – я не говорю, что они всё будут проигрывать. Но я не думаю, что они потенциально смогут выиграть пятисетовый матч. Могут из трёх сетов час сыграть, полтора. И так можно сыграть турнир, и то главное, чтобы опять что-то не вышло, какая-то травма.



Федерер и Надаль по-любому будут опускаться в рейтинге. Они в данный момент вообще не играют. Не знаю, выйдут ли они вообще на этот корт. Мы говорим о тех, кто сейчас травмирован. Мы не знаем, когда они выйдут – надо у них спросить», — приводит слова Давыденко Еurosport.

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