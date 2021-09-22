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Евгений Донской проиграл в первом круге турнира в Нур-Султане

Евгений Донской проиграл в первом круге турнира в Нур-Султане
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Российский теннисист Евгений Донской не смог выйти во второй круг турнира категории ATP-250 в Нур-Султане (Казахстан). В матче первого круга он проиграл представителю Южной Кореи Квону Сон У.

Для победы Квону Сон У потребовалось два сета. Встреча завершилась со счётом 6:4, 6:3 в пользу корейца. Продолжительность противостояния составила 1 час 23 минуты.

Донской выполнил два эйса, совершил одну двойную ошибку и не заработал ни одного брейк-пойнта. Его соперник Квон Сон У шесть раз подал навылет, не совершил ни одной двойной ошибки и использовал 3 из 6 брейк-пойнтов.

За выход в четвертьфинал турнира Квон Сон У сразится с представителем Сербии Душаном Лайовичем, который начнёт выступление на турнире с матча второго круга.

Нур-Султан (м). 1-й круг
22 сентября 2021, среда. 09:05 МСК
Квон Сон У
82
Южная Корея
Квон Сон У
К. У
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
4 		3  
         
Евгений Донской
150
Россия
Евгений Донской
Е. Донской
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