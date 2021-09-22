Экс четвёртая ракетка мира британская теннисистка Йоханна Конта не выступит на турнирах в Чикаго и Индиан-Уэллсе (США), сообщает Sky Sports.
Травма паха, из-за которой спортсменка снялась с Открытого чемпионата США, продолжает её беспокоить. Она отказалась от участия в US Open за несколько часов до того, как должна была сыграть свой матч первого круга в прошлом месяце.
Конта также была вынуждена пропустить Уимблдон после того, как тест члена её команды дал положительный результат на ковид во время турнира, также она отказалась от участия в Олимпийских играх после того, как сама заразилась коронавирусом.
Конта, которая сейчас занимает 3-ю строчку в рейтинге британцев, опустилась до 81-го места в мире, в последний раз играла на Western & Southern Open в Цинциннати в прошлом месяце.
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