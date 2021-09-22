Карацев: Рублёв говорил на Олимпиаде: «Сейчас ещё играть этот микст. Что я там делаю?»

Российский теннисист Аслан Карацев прокомментировал выход в финал «Ролан Гаррос» и Олимпийских игр в миксте с Еленой Весниной.
«Это обсуждалось ещё в Дохе, в феврале. Мы с тренером думали, что делать с микстом. Пару мы пытались с Андреем Рублём сделать, но оказалось, что они с Кареном Хачановым уже давно договорились вместе играть в Токио. Я пытался, но они уже решили, и я говорю: «Хорошо, твоё решение».
Мы начали думать, с кем играть микст. На тот момент мы знали, что Рубль играет с Кудерметовой и есть Веснина, но она не играет. Я решил ей написать – вдруг она вернётся? Потому что это человек с большим опытом, она была первой, много побед на «Больших шлемах». Опыт никуда не денется, а набрать форму – это пару месяцев.
С ней мы запланировали сыграть «Ролан Гаррос», вышли в финал – который могли выиграть. Уимблдон не получилось сыграть, потому что после одиночки у меня заболел зуб, я поехал в Москву лечиться.
Потом Олимпиада. Мы настраивались на каждый матч, выкладывались на максимум. В финале не получилось дожать. Вообще это было не просто времяпрепровождение. Это была цель – забрать золото. Не получилось.
Был ли я удивлён, что Рублёв и Павлюченкова вышли в финал? Да, я был удивлён. Ещё Рубль, даже на начав играть микст, говорил: «Блин, я проиграл одиночку, проиграл пару. Всё. Сейчас ещё этот микст. Что я там делаю?» Он это говорил каждый матч. Но дойдя до финала, он уже настроен был. И они выиграли», — приводит слова Карацева YouTube-канал «Мяч Поинт».
- 22 сентября 2021
-
13:58
-
13:04
-
12:48
-
11:58
-
10:39
-
09:59
-
09:45
-
08:51
-
01:00
-
00:57
-
00:29
- 21 сентября 2021
-
23:39
-
22:50
-
21:59
-
20:41
-
20:15
-
20:03
-
19:26
-
19:01
-
19:00
-
18:28
-
17:52
-
17:31
-
17:01
-
16:54
-
16:42
-
14:26
-
13:37
-
13:12
-
12:39
-
11:59
-
11:43
-
11:36
-
09:26
-
08:15