Карацев: Рублёв говорил на Олимпиаде: «Сейчас ещё играть этот микст. Что я там делаю?»

Российский теннисист Аслан Карацев прокомментировал выход в финал «Ролан Гаррос» и Олимпийских игр в миксте с Еленой Весниной.



«Это обсуждалось ещё в Дохе, в феврале. Мы с тренером думали, что делать с микстом. Пару мы пытались с Андреем Рублём сделать, но оказалось, что они с Кареном Хачановым уже давно договорились вместе играть в Токио. Я пытался, но они уже решили, и я говорю: «Хорошо, твоё решение».



Мы начали думать, с кем играть микст. На тот момент мы знали, что Рубль играет с Кудерметовой и есть Веснина, но она не играет. Я решил ей написать – вдруг она вернётся? Потому что это человек с большим опытом, она была первой, много побед на «Больших шлемах». Опыт никуда не денется, а набрать форму – это пару месяцев.



С ней мы запланировали сыграть «Ролан Гаррос», вышли в финал – который могли выиграть. Уимблдон не получилось сыграть, потому что после одиночки у меня заболел зуб, я поехал в Москву лечиться.



Потом Олимпиада. Мы настраивались на каждый матч, выкладывались на максимум. В финале не получилось дожать. Вообще это было не просто времяпрепровождение. Это была цель – забрать золото. Не получилось.



Был ли я удивлён, что Рублёв и Павлюченкова вышли в финал? Да, я был удивлён. Ещё Рубль, даже на начав играть микст, говорил: «Блин, я проиграл одиночку, проиграл пару. Всё. Сейчас ещё этот микст. Что я там делаю?» Он это говорил каждый матч. Но дойдя до финала, он уже настроен был. И они выиграли», — приводит слова Карацева YouTube-канал «Мяч Поинт».

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