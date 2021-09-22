Аслан Карацев: сейчас попадание на итоговый турнир ATP – это цель. Буду стараться

Серебряный призёр Олимпиады в Токио Аслан Карацев прокомментировал свою игру по ходу сезона.



«Безусловно, прорыв — это был результат на Australian Open, когда проделал очень сложную работу. До этого тоже была работа, но постоянно шли спады, травмы, падения. А потом мы начали работать с Егором Яциком. Предсезонку мы провели в Минске, потому что не было возможности куда-то выехать и готовиться на улице. Потом я поехал в Доху играть квалификацию. Потом всё случилось с самолётами, карантинами – нам с этим повезло. И в итоге выход в полуфинал «Большого шлема», безусловно, придаёт уверенности. На этой уверенности я ещё выиграл турнир в Дубае, Доху в паре с Рублёвым.



Я считаю, что спад в середине сезона был неизбежен – это не сенсация. Мы с тренером это обсуждали, это ожидалось. Но некоторые матчи я мог сыграть лучше – например, «Мастерсы» на грунте. В Риме, например, не закрыл Опелку, хотя были шансы. И вообще везде были мелкие шансы, которые я упускал. И уверенность садится.



Перед US Open мы снова проделали работу, там я прошёл два круга, был шанс обыграть Бруксби в третьем – 2:1 по сетам. Но это теннис, бывают падения, бывают взлёты. Надо готовиться.



Попадание на итоговый турнир ATP, конечно, цель. Осталось ещё два «Мастерса», ATP-250 и ATP-500. Безусловно, сейчас итоговый – это цель. Буду стараться», — приводит слова Карацева УouТube-канал «Мяч Поинт».

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