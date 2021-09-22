Маррей — о проигрыше Сафиуллину: я не знаю многих игроков, трудно найти способ победить
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Трёхкратный победитель турниров «Большого шлема» Энди Маррей прокомментировал победу над 26-й ракеткой мира французом Уго Умбером на турнире в Метце. На прошлой неделе Энди проиграл №154 Роману Сафиуллину на «Челленджере» в Ренне.
«Сегодня я подавал лучше. А также я знаю игру Уго намного лучше, чем Саффиулина. Это одна из сложностей в последние несколько лет — я не так часто играю в туре. Я не так хорошо знаю многих игроков. Иногда трудно играть против них и найти способ победить. Но сегодня у меня был хороший план игры, я выполнил его довольно неплохо и в конце концов победил», — приводит слова Маррея Тennis Нead.
Сафиуллин стал профессионалом только в 2015 году и впервые вошёл в топ-200 в мире в начале 2020 года.
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