Симона Халеп прекратила сотрудничество с тренером Дарреном Кэхиллом

Двукратная победительница турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, румынка Симона Халеп прекратила сотрудничество со своим тренером после шести лет работы.



«После шести замечательных лет совместной работы мы с Дарреном Кэхиллом решили, что пришло время прекратить наши рабочие отношения. Спасибо тебе Ди за всё и за то, что сделал меня лучшим теннисистом и лучшим человеком», — написала Халеп в своём «твиттере».

Халеп и Кэхилл брали паузу в сотрудничестве в 2019 году, но Даррен находился в команде румынки на Уимблдоне, где она выиграла титул.



В 2018 году Симона выиграла «Ролан Гаррос». Также она поднялась на вершину мирового рейтинга в конце сезона-2017. Сейчас Халеп находится на 14-й строчке в рейтинге WTA.

Фото можно посмотреть в «твиттере» Симоны Халеп.