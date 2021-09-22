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Симона Халеп прекратила сотрудничество с тренером Дарреном Кэхиллом

Симона Халеп прекратила сотрудничество с тренером Дарреном Кэхиллом
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Двукратная победительница турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, румынка Симона Халеп прекратила сотрудничество со своим тренером после шести лет работы.

«После шести замечательных лет совместной работы мы с Дарреном Кэхиллом решили, что пришло время прекратить наши рабочие отношения. Спасибо тебе Ди за всё и за то, что сделал меня лучшим теннисистом и лучшим человеком», — написала Халеп в своём «твиттере».

Халеп и Кэхилл брали паузу в сотрудничестве в 2019 году, но Даррен находился в команде румынки на Уимблдоне, где она выиграла титул.

В 2018 году Симона выиграла «Ролан Гаррос». Также она поднялась на вершину мирового рейтинга в конце сезона-2017. Сейчас Халеп находится на 14-й строчке в рейтинге WTA.

Фото можно посмотреть в «твиттере» Симоны Халеп.

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