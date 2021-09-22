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Диего Шварцман показал подготовку сборной мира к Кубку Лэйвера

Диего Шварцман показал подготовку сборной мира к Кубку Лэйвера
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15-я ракетка мира аргентинский теннисист Диего Шварцман опубликовал в «инстаграме» новое фото.

На нём запечатлено, как сборная мира готовится к Кубку Лэйвера. Помимо Шварцмана на фотографии позируют представитель Канады Феликс Оже-Альяссим и американцы Джон Иснер и Райлли Опелка, не хватает только австралийца Ника Кирьоса и Дениса Шаповалова из Канады.

Напомним, что за сборную Европы выступают россияне Даниил Медведев и Андрей Рублёв. Также в турнире примут участие олимпийский чемпион Александр Зверев, представитель Греции Стефанос Циципас, итальянец
Маттео Берреттини.

Кубок Лэйвера пройдёт с 24 по 26 сентября.

Полный список участников можно посмотреть на «Чемпионате».

Фотографию можно посмотреть в "инстаграме" Диего Шварцмана.

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