Диего Шварцман показал подготовку сборной мира к Кубку Лэйвера

15-я ракетка мира аргентинский теннисист Диего Шварцман опубликовал в «инстаграме» новое фото.

На нём запечатлено, как сборная мира готовится к Кубку Лэйвера. Помимо Шварцмана на фотографии позируют представитель Канады Феликс Оже-Альяссим и американцы Джон Иснер и Райлли Опелка, не хватает только австралийца Ника Кирьоса и Дениса Шаповалова из Канады.

Напомним, что за сборную Европы выступают россияне Даниил Медведев и Андрей Рублёв. Также в турнире примут участие олимпийский чемпион Александр Зверев, представитель Греции Стефанос Циципас, итальянец

Маттео Берреттини.

Кубок Лэйвера пройдёт с 24 по 26 сентября.

Полный список участников можно посмотреть на «Чемпионате».

Фотографию можно посмотреть в "инстаграме" Диего Шварцмана.