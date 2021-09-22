Рафаэль Надаль отреагировал на извержение вулкана на Канарах

20-кратный победитель турниров «Большого шлема», испанец Рафаэль Надаль прокомментировал в своём «инстаграме» извержение вулкана на Ла Пальме — острове вулканического происхождения, расположенном в северно-западной части Канарских островов.



«Я слежу за новостями и страдаю от ужасных фотографий извержения вулкана в Ла Пальме и последствий для стольких пострадавших семей. Всех крепко обнимаю и надеюсь, что это скоро закончится. Мы постараемся внести свою лепту», — написал Надаль.

Сейчас испанский теннисист взял паузу в карьере до конца сезона, чтобы залечить травму стопы. 20 августа Надаль заявил о своём решении досрочно завершить сезон. Впервые после «Ролан Гаррос» – 2021 испанец выступил на турнире ATP в Вашингтоне в начале августа и завершил борьбу за титул в третьем круге, проиграв Ллойду Джорджу Харрису из ЮАР.

Фотографию можно посмотреть в «инстаграме» Рафаэля Надаля.