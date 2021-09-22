Тарпищев: Медведев приедет на Кубок Кремля, но будет ли играть, никто не может ответить
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Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев рассказал, что в случае успешного выступления на турнире в Индиан-Уэллсе (США) победитель US Open — 2021 Даниил Медведев пропустит Кубок Кремля.
«Медведев играет Индиан-Уэллс. Если он будет там выигрывать, тогда не то что пропустит, он приедет, но приедет с опозданием. Сейчас никто не может предвидеть, как он сыграет. Если проиграет в первом-втором круге, то приедет и будет нормально готовиться, сейчас невозможно угадать. Приедет он 100%, но будет ли играть, сейчас никто не может ответить, вопрос адаптации», — приводит слова Тарпищева «Р-Спорт».
Кубок Кремля пройдёт с 16 по 24 октября в Москве. Турнир серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе состоится с 7 по 17 октября.
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