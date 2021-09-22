Блинкова потерпела крупное поражение от Остапенко в первом круге турнира в Остраве

Российская теннисистка Анна Блинкова не сумела пробиться во второй круг турнира категории WTA-500, который проходит в Остраве (Чехия) с 20 по 26 сентября.

В матче первого круга лаки-лузер Блинкова проиграла представительнице Латвии Елене Остапенко (WC) со счётом 4:6, 0:6. Продолжительность встречи составила 1 час 8 минут. Блинкова 4 раза подала навылет, допустила 5 двойных ошибок и реализовала 2 брейк-пойнта из 4. На счету Остапенко — 1 эйс, 3 двойные ошибки и 6 реализованных брейк-пойнтов из 10.

В следующем раунде латвийка встретится с четвёртой сеяной Марией Саккари из Греции.

Призовой фонд турнира в Остраве составил $ 565 530. Его действующей победительницей является белоруска Арина Соболенко.