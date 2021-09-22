Серена Уильямс: много размышляла о своей жизни и поняла, что нахожусь там, где должна быть

23-кратная победительница турниров «Большого шлема», американка Серена Уильямс опубликовала милые фотографии с дочерью Олимпией.
Публикация доступна в «инстаграме» Серены Уильямс.
«Я много размышляла о своей жизни и пришла к пониманию того, что нахожусь именно там, где должна быть. Добро пожаловать в мою «рабочую» группу», — прокомментировала фотографии Серена.
В конце августа Серена отказалась от участия в Открытом чемпионате США – 2021. В первом круге Уимблдона Уильямс поскользнулась на траве, травмировалась и не смогла продолжить матч с представительницей Беларуси Александрой Саснович. После того турнира Серена на корт не выходила. В обновлённом рейтинге WTA 39-летняя уроженка Сагинау занимает 40-ю строчку. Свой последний на данный момент титул она завоевала в 2020 году в Окленде.
- 22 сентября 2021
-
17:55
-
17:21
-
16:59
-
16:49
-
15:53
-
15:20
-
14:57
-
14:42
-
13:58
-
13:04
-
12:48
-
11:58
-
10:39
-
09:59
-
09:45
-
08:51
-
01:00
-
00:57
-
00:29
- 21 сентября 2021
-
23:39
-
22:50
-
21:59
-
20:41
-
20:15
-
20:03
-
19:26
-
19:01
-
19:00
-
18:28
-
17:52
-
17:31
-
17:01
-
16:54
-
16:42
-
14:26