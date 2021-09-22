Серена Уильямс: много размышляла о своей жизни и поняла, что нахожусь там, где должна быть

23-кратная победительница турниров «Большого шлема», американка Серена Уильямс опубликовала милые фотографии с дочерью Олимпией.

Публикация доступна в «инстаграме» Серены Уильямс.

«Я много размышляла о своей жизни и пришла к пониманию того, что нахожусь именно там, где должна быть. Добро пожаловать в мою «рабочую» группу», — прокомментировала фотографии Серена.

В конце августа Серена отказалась от участия в Открытом чемпионате США – 2021. В первом круге Уимблдона Уильямс поскользнулась на траве, травмировалась и не смогла продолжить матч с представительницей Беларуси Александрой Саснович. После того турнира Серена на корт не выходила. В обновлённом рейтинге WTA 39-летняя уроженка Сагинау занимает 40-ю строчку. Свой последний на данный момент титул она завоевала в 2020 году в Окленде.