Вторая ракетка мира россиянин Даниил Медведев поделился ожиданиями от участия в Кубке Лэйвера – 2021, который пройдёт с 24 по 26 сентября в Бостоне (США).

Даниил вошёл в команду Европы, где также сыграют грек Стефанос Циципас, немец Александр Зверев, россиянин Андрей Рублёв, итальянец Маттео Берреттини и норвежец Каспер Рууд. Капитаном команды стал 11-кратный победитель турниров «Большого шлема» швед Бьорн Борг.

«Для теннисистов игра в команде – всегда что-то особенное, потому что она у нас не так часто и случается. Я с нетерпением жду возможности хоть раз в карьере оказаться по одну сторону корта с некоторыми из моих главных соперников в туре», — приводит слова Медведева пресс-служба Кубка Лэйвера.

Выставочный турнир Кубок Лэйвера, в организации которого принимает участие Роджер Федерер, проводится с 2017 года через две недели после US Open. Соревнования 2020 года были перенесены на 2021-й из-за изменений в календаре, связанных с пандемией коронавируса.