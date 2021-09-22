Стефанос Циципас в футболке сборной России обратился к участникам турнира имени его деда

Третья ракетка мира грек Стефанос Циципас на русском языке поприветствовал участников и зрителей турнира, который посвящён памяти известного советского футболиста Сергея Сальникова, родного деда Циципаса по материнской линии. Соревнования среди ветеранов прошли сегодня, 22 сентября, в Сокольниках. Отметим, что грек записал видеообращение в футболке сборной России по футболу.
Публикация доступна в «твиттере» Стефаноса Циципаса.
«Уважаемые ветераны советского футбола и организаторы турнира имени Сергея Сальникова, дорогие зрители, я знаю, что мой дед – Сергей Сальников, всю жизнь был предан этой игре, футболу. Сергей настолько любил футбол, что мог говорить о нём часами. И мы наконец дождались этого замечательного турнира. В этот день мы все тепло вспоминаем нашего Сергея Сальникова. Мы надеемся, что этот турнир принесёт огромное удовольствие как его участникам, так и зрителям. Вся наша дружная семья от всей души желает вам огромного здоровья», — сказал Циципас на русском языке.
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