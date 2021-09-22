Дядя Надаля: цель Рафы — отлично провести 2022 год, он вложит в это все силы

Тони Надаль, дядя и бывший тренер испанского теннисиста Рафаэля Надаля, рассказал, как проходит процесс реабилитации племянника.
20 августа Надаль заявил о своём решении досрочно завершить сезон в связи с беспокоящими его болями в районе стопы. Позднее стало известно, что 20-кратный победитель турниров «Большого шлема» прошёл курс лечения в Барселоне.
«Дела идут лучше. Он нацелился на старт в Австралии. У него всё будет хорошо. Я в этом убеждён. Цель Рафы состоит в том, чтобы отлично провести 2022 год. Он вложит в это все свои силы», — приводит слова Надаля Tennis Majors в своём «твиттере».
Впервые после полуфинала «Ролан Гаррос – 2021», где Надаль уступил сербу Новаку Джоковичу, испанец выступил на турнире ATP в Вашингтоне в начале августа и завершил борьбу за титул в третьем круге, проиграв Ллойду Джорджу Харрису из ЮАР.
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