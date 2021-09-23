«Захват Бостона». Пресс-служба ATP — о снимках с презентации команд Кубка Лэйвера

Пресс-служба ATP опубликовала в «Инстаграме» фотографии с презентации команд, которые сыграют на Кубке Лэйвера.

Публикация доступна в «инстаграме» ATP Tour.

«Захват Бостона», — описали снимки теннисистов в строгих костюмах в ATP.

Кубок Лэйвера – 2021 пройдёт с 24 по 26 сентября в Бостоне (США). В команду Европы вошли – Даниил Медведев (Россия), Стефанос Циципас (Греция), Александр Зверев (Германия), Андрей Рублёв (Россия), Маттео Берреттини (Италия) и Каспер Рууд (Норвегия). Команду остального мира представят – Денис Шаповалов (Канада), Диего Шварцман (Аргентина), Феликс Оже-Альяссим (Канада), Райлли Опелка (США), Джон Иснер (США) и Ник Кирьос (Австралия).

Выставочный турнир Кубок Лэйвера, в организации которого принял участие швейцарец Роджер Федерер, проводится с 2017 года через две недели после US Open. Соревнования 2020 года были перенесены на 2021-й из-за изменений в календаре, связанных с пандемией коронавируса. Отметим, что ранее российские теннисисты ни разу не участвовали в данных соревнованиях.