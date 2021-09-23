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Даниил Медведев рассказал, чем занимался после победы на Открытом чемпионате США

Даниил Медведев рассказал, чем занимался после победы на Открытом чемпионате США
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Вторая ракетка мира россиянин Даниил Медведев рассказал, чем занимался после победы над сербом Новаком Джоковичем в финале US Open – 2021.

«После US Open я остался в США. Отдохнул в Майами, постарался восстановиться после сложного соревновательного отрезка и подготовиться к будущим турнирам. Сейчас по курсу Кубок Лэйвера, где я постараюсь выложиться на все 100%», — сказал Медведев в эфире «Tennis Channel».

Медведев сыграет на Кубке Лэйвера – 2021 за команду Европы, в которую также вошли грек Стефанос Циципас, немец Александр Зверев, россиянин Андрей Рублёв, итальянец Маттео Берреттини и норвежец Каспер Рууд.

Выставочный турнир Кубок Лэйвера, в организации которого принял участие швейцарец Роджер Федерер, проводится с 2017 года через две недели после US Open. Соревнования 2020 года были перенесены на 2021-й из-за изменений в календаре, связанных с пандемией коронавируса. Отметим, что ранее российские теннисисты ни разу не участвовали в данных соревнованиях.

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