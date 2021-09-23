Даниил Медведев назвал свои цели после победы на US Open

Вторая ракетка мира россиянин Даниил Медведев рассказал, какие теперь перед ним стоят цели, после того как он выиграл Открытый чемпионат США, победив Новака Джоковича. По словам Медведева, теперь он намерен играть лучше и завоевать больше титулов.

«То была просто цель, которой мне удалось достичь. Это удавалось немногим. И это прекрасно, поскольку я мечтал об этом с детства. А после того, как проиграл два финала, стал мечтать ещё больше. Никто не отнимет этого у меня. Это лучшее чувство.

Теперь я хочу играть лучше. Хочу завоевать больше титулов, будь то турниры «Большого шлема», «Мастерсы» или Кубок Лэйвера. Вот какой у меня подход», — приводит слова Даниила Медведева пресс-служба Кубка Лэйвера.