Даниил Медведев выложил фото команды Европы на Кубке Лэйвера

Вторая ракетка мира россиянин Даниил Медведев выложил в «Инстаграме» фотографию своей команды на Кубке Лэйвера.
«Очень рад сыграть на Кубке Лэйвера в этом году. Будет весело», — подписал Медведев фото.
Подписчики оставили под постом следующие комментарии:
«Лучшие из лучших. Даня, Стёпа, Саша, Андрей. Русские ребята на Олимпе».
«Скучаю по Рафе, Роджеру, Джоковичу».
«Что там делает Фелисьяно Лопес?»
На этот вопрос болельщики ответили: «Позирует для фото», «Он менеджер Кубка».
Кубок Лэйвера – 2021 пройдёт с 24 по 26 сентября в Бостоне (США). В команду Европы вошли Даниил Медведев (Россия), Стефанос Циципас (Греция), Александр Зверев (Германия), Андрей Рублёв (Россия), Маттео Берреттини (Италия) и Каспер Рууд (Норвегия). Команду остального мира представят Денис Шаповалов (Канада), Диего Шварцман (Аргентина), Феликс Оже-Альяссим (Канада), Райлли Опелка (США), Джон Иснер (США) и Ник Кирьос (Австралия).
Фотографию можно посмотреть в «инстаграме» Даниила Медведева.
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