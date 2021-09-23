16-кратный чемпион ТБШ: эпоха «Большой тройки» закончилась
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Австралиец Тодд Вудбридж, 16-кратный победитель турниров «Большого шлема» в парном разряде, высказал мнение, что эпоха «Большой тройки», которую составляют швейцарец Роджер Федерер, испанец Рафаэль Надаль и серб Новак Джокович, подошла к концу.
«У меня чувство, что эпоха «Большой тройки» закончилась. Новак, может, выиграет ещё один или два мэйджора. Но мне кажется, что молодое поколение видит уже себя победителями турниров «Большого шлема».
Я не думаю, что Джокович рухнет. У него остаётся цель выиграть 21-й турнир «Большого шлема». Но ему бы понравилось, если бы Надаль вернулся и бросил ему вызов. Такого рода мотивация нужна спортсменам», — приводит слова Тодда Вудбриджа издание Tennis World USA.
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