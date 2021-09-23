Шамиль Тарпищев оценил выступление российских теннисистов на Олимпиаде-2020 в Токио

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев прокомментировал выступление россиян на Олимпиаде-2020 в Токио. Анастасия Павлюченкова и Андрей Рублёв завоевали золото в миксте, Елена Веснина и Аслан Карацев — серебро, Карен Хачанов — серебро в одиночном разряде.

«Мы в Федерации тенниса предполагали, что возьмём золото и серебро. Больше всего рассчитывали на пару Елена Веснина и Вероника Кудерметова. Но, к сожалению, у Лены в самом конце не хватило сил, в женских парах мы остались без медали.

Подчеркну: четвёртое место — это не провал, а очень достойное выступление. Зато вместе с Карацевым Веснина взяла серебро в миксте. То, как там боролась Лена, как обыграла в полуфинале самого Джоковича, — выше всяких похвал. Она же только зимой вернулась на корт. А Настя Павлюченкова и Андрей Рублёв, взявшие золото?! Эта пара вообще сложилась в последний момент, они прежде вместе никогда не играли», — цитируют Тарпищева «Аргументы и факты».