Шамиль Тарпищев оценил выступление российских теннисистов на Олимпиаде-2020 в Токио

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев прокомментировал выступление россиян на Олимпиаде-2020 в Токио. Анастасия Павлюченкова и Андрей Рублёв завоевали золото в миксте, Елена Веснина и Аслан Карацев — серебро, Карен Хачанов — серебро в одиночном разряде.
«Мы в Федерации тенниса предполагали, что возьмём золото и серебро. Больше всего рассчитывали на пару Елена Веснина и Вероника Кудерметова. Но, к сожалению, у Лены в самом конце не хватило сил, в женских парах мы остались без медали.
Подчеркну: четвёртое место — это не провал, а очень достойное выступление. Зато вместе с Карацевым Веснина взяла серебро в миксте. То, как там боролась Лена, как обыграла в полуфинале самого Джоковича, — выше всяких похвал. Она же только зимой вернулась на корт. А Настя Павлюченкова и Андрей Рублёв, взявшие золото?! Эта пара вообще сложилась в последний момент, они прежде вместе никогда не играли», — цитируют Тарпищева «Аргументы и факты».
- 23 сентября 2021
-
11:20
-
11:15
-
11:06
-
09:59
-
09:45
-
09:34
-
09:28
-
09:20
-
00:52
-
00:34
-
00:07
- 22 сентября 2021
-
23:42
-
23:13
-
22:00
-
21:21
-
21:18
-
20:35
-
19:50
-
19:25
-
18:51
-
17:55
-
17:21
-
16:59
-
16:49
-
15:53
-
15:20
-
14:57
-
14:42
-
13:58
-
13:04
-
12:48
-
11:58
-
10:39
-
09:59
-
09:45