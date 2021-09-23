Шамиль Тарпищев: ощущение, что теннису придёт каюк, меня не покидало. Кошмар творился!

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев высказался о наиболее сложном периоде в истории отечественного тенниса. По словам Тарпищева, он полагал, что развитию тенниса в стране придёт конец.
«До 1988 года теннис не входил в официальную олимпийскую программу. В силу этого он финансировался по остаточному принципу. Были годы, когда денег не было вообще. Ощущение, что теннису придёт каюк, меня не покидало. Честно говоря, кошмар творился! Но мы не унывали, а оттачивали систему подготовки.
Более-менее доступным теннис был только в летнее время. Крытых кортов слишком мало. Когда развалился СССР, ситуация стала ещё хуже: мы потеряли 15 центров, базировавшихся в союзных республиках. Остались только Москва и Санкт-Петербург. Потом частники потихоньку начали строить корты, за что я им очень благодарен», — приводят слова Тарпищева «Аргументы и факты».
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