Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом 10 лет без «Локо»
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Это боль народная». Тарпищев — о провале России на Евро-2020 и путях решения проблем

«Это боль народная». Тарпищев — о провале России на Евро-2020 и путях решения проблем
Комментарии

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев прокомментировал выступление сборной России по футболу на Евро-2020, где национальная команда не вышла из группы, и предложил свой вариант решения проблем.

«Это боль народная. Вспомните минувший чемпионат Европы: у всей страны разом настроение пропало. Что нужно делать? В корне менять всю систему, начиная с подготовки детей, методик обучения, отбора молодых игроков и завершая организацией высшей лиги, принципов проведения первенства в стране. Когда есть система, то результат будет обязательно.

Это же неправильно: средств полно, а на выходе — ноль. В футболе ежегодно из спортшкол выпускается по 10 тыс. человек, но среди них нет ни одной звезды! Значит, нет индивидуальной подготовки. В детских школах не оттачивают мастерство, не учат широкому видению игры, не учат рисковать. Это печально. Все наши провалы родом из детства», — цитируют Тарпищева «Аргументы и факты».

Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021