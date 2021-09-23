«Это боль народная». Тарпищев — о провале России на Евро-2020 и путях решения проблем

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев прокомментировал выступление сборной России по футболу на Евро-2020, где национальная команда не вышла из группы, и предложил свой вариант решения проблем.
«Это боль народная. Вспомните минувший чемпионат Европы: у всей страны разом настроение пропало. Что нужно делать? В корне менять всю систему, начиная с подготовки детей, методик обучения, отбора молодых игроков и завершая организацией высшей лиги, принципов проведения первенства в стране. Когда есть система, то результат будет обязательно.
Это же неправильно: средств полно, а на выходе — ноль. В футболе ежегодно из спортшкол выпускается по 10 тыс. человек, но среди них нет ни одной звезды! Значит, нет индивидуальной подготовки. В детских школах не оттачивают мастерство, не учат широкому видению игры, не учат рисковать. Это печально. Все наши провалы родом из детства», — цитируют Тарпищева «Аргументы и факты».
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