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Александр Зверев показал ужин игроков команды Европы

Александр Зверев показал ужин игроков команды Европы
Комментарии

Немецкий теннисист Александр Зверев выложил в своём «инстаграме» фотографию с ужина команды Европы на Кубке Лэйвера.

«Командный ужин с ребятами. Готовимся привезти трофей домой», — подписал фотографию Зверев.

Подписчики оставили под постом следующие комментарии.

«Хочу отужинать в такой симпатичной компании».

«Как получилось, что Даниил и Стефанос сидят так далеко друг от друга?»

«Ужин моей мечты».

Кубок Лэйвера — 2021 пройдёт с 24 по 26 сентября в Бостоне (США). В команду Европы вошли Даниил Медведев (Россия), Стефанос Циципас (Греция), Александр Зверев (Германия), Андрей Рублёв (Россия), Маттео Берреттини (Италия) и Каспер Рууд (Норвегия). Команду остального мира представят Денис Шаповалов (Канада), Диего Шварцман (Аргентина), Феликс Оже-Альяссим (Канада), Райлли Опелка (США), Джон Иснер (США) и Ник Кирьос (Австралия).

Фотографию можно посмотреть в «инстаграме» Александра Зверева.

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