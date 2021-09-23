Александр Зверев показал ужин игроков команды Европы

Немецкий теннисист Александр Зверев выложил в своём «инстаграме» фотографию с ужина команды Европы на Кубке Лэйвера.
«Командный ужин с ребятами. Готовимся привезти трофей домой», — подписал фотографию Зверев.
Подписчики оставили под постом следующие комментарии.
«Хочу отужинать в такой симпатичной компании».
«Как получилось, что Даниил и Стефанос сидят так далеко друг от друга?»
«Ужин моей мечты».
Кубок Лэйвера — 2021 пройдёт с 24 по 26 сентября в Бостоне (США). В команду Европы вошли Даниил Медведев (Россия), Стефанос Циципас (Греция), Александр Зверев (Германия), Андрей Рублёв (Россия), Маттео Берреттини (Италия) и Каспер Рууд (Норвегия). Команду остального мира представят Денис Шаповалов (Канада), Диего Шварцман (Аргентина), Феликс Оже-Альяссим (Канада), Райлли Опелка (США), Джон Иснер (США) и Ник Кирьос (Австралия).
Фотографию можно посмотреть в «инстаграме» Александра Зверева.
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