Серена Уильямс опубликовала семейные фотографии с мужем и дочкой Олимпией
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23-кратная победительница турниров «Большого шлема», американка Серена Уильямс выложила семейные фотографии с мужем — предпринимателем Алексисом Оганяном — и дочкой Олимпией.
«Я не смогла выбрать только одну фотографию, чтобы выразить нашу любовь друг к другу», — подписала серию фотографий Уильямс.
Подписчики в комментариях отметили, что дочь Олимпия стала очень похожей на своего отца.
«Олимпия стала оооочень большой! Мне жаль, но я должна сказать, что она просто как близняшка своего отца».
«До этих фото я никогда не понимала, насколько Олимпия похожа на Алексиса. Те же глаза и милая маленькая ухмылка».
«Вам нужно завести ещё детей, Олимпия великолепна».
Фотографии можно посмотреть в «инстаграме» Серены Уильямс.
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