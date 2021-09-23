Серена Уильямс опубликовала семейные фотографии с мужем и дочкой Олимпией

23-кратная победительница турниров «Большого шлема», американка Серена Уильямс выложила семейные фотографии с мужем — предпринимателем Алексисом Оганяном — и дочкой Олимпией.



«Я не смогла выбрать только одну фотографию, чтобы выразить нашу любовь друг к другу», — подписала серию фотографий Уильямс.

Подписчики в комментариях отметили, что дочь Олимпия стала очень похожей на своего отца.

«Олимпия стала оооочень большой! Мне жаль, но я должна сказать, что она просто как близняшка своего отца».

«До этих фото я никогда не понимала, насколько Олимпия похожа на Алексиса. Те же глаза и милая маленькая ухмылка».

«Вам нужно завести ещё детей, Олимпия великолепна».

Фотографии можно посмотреть в «инстаграме» Серены Уильямс.