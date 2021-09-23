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Аслан Карацев в двух сетах проиграл на турнире в Нур-Султане. Он был первым сеяным

Аслан Карацев в двух сетах проиграл на турнире в Нур-Султане. Он был первым сеяным
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Российский теннисист Аслан Карацев в двух сетах проиграл финну Эмилю Руусувуори во втором круге турнира в Нур-Султане (Казахстан). 22-летний финский теннисист одержал победу со счётом 7:6 (8:6), 6:4.

На счету 28-летнего Карацева лишь один эйс и шесть двойных ошибок, процент реализации первой подачи — 57%. Его соперник дважды подал навылет и допустил три двойные ошибки, процент реализации первой подачи — 64%. Матч продолжался 2 часа 1 минуту.

Призовой фонд соревнований в Нур-Султане составляет $ 480 тыс. Его действующим победителем является представитель Австралии Джон Миллман.

Аслан Карацев занимает 25-е место в мировой классификации, Эмиль Руусувуори — 84-е. В четвертьфинале финн сыграет с представителем Беларуси Ильёй Ивашко.

Нур-Султан (м). 2-й круг
23 сентября 2021, четверг. 11:05 МСК
Аслан Карацев
25
Россия
Аслан Карацев
А. Карацев
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
6 6 		4  
7 8 		6  
         
Эмиль Руусувуори
84
Финляндия
Эмиль Руусувуори
Э. Руусувуори
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