Аслан Карацев в двух сетах проиграл на турнире в Нур-Султане. Он был первым сеяным

Российский теннисист Аслан Карацев в двух сетах проиграл финну Эмилю Руусувуори во втором круге турнира в Нур-Султане (Казахстан). 22-летний финский теннисист одержал победу со счётом 7:6 (8:6), 6:4.

На счету 28-летнего Карацева лишь один эйс и шесть двойных ошибок, процент реализации первой подачи — 57%. Его соперник дважды подал навылет и допустил три двойные ошибки, процент реализации первой подачи — 64%. Матч продолжался 2 часа 1 минуту.

Призовой фонд соревнований в Нур-Султане составляет $ 480 тыс. Его действующим победителем является представитель Австралии Джон Миллман.

Аслан Карацев занимает 25-е место в мировой классификации, Эмиль Руусувуори — 84-е. В четвертьфинале финн сыграет с представителем Беларуси Ильёй Ивашко.