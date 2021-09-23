Ник Боллетьери нашёл общую черту у Эммы Радукану и Роджера Федерера

Известный американский тренер Ник Боллетьери сравнил победительницу US Open 2021 года, британскую теннисистку Эмму Радукану с 20-кратным чемпионом турниров «Большого шлема» швейцарцем Роджером Федерером. По словам Боллетьери, Радукану напоминает ему Федерера работой ног.

«У Эммы есть все базовые навыки. Но что действительно приковало мой взгляд, так это то, как она работает ногами.

Это основа всего. Роджер Федерер обладает невероятным талантом и умением наносить удары, но основа его игры — работа ногами. Последите за этим — в замедленном режиме», — приводит слова специалиста издание Tennis World USA.

В финале US Open — 2021 18-летняя Эмма Радукану обыграла представительницу Канады Лейлу Фернандес со счётом 6:4, 6:3.