Карен Хачанов в двух сетах проиграл 101-й ракетке мира на турнире в Метце
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Российский теннисист Карен Хачанов потерпел поражение во втором круге турнира в Метце. Он уступил 101-й ракетке мира, немцу Петеру Гоёвчику.
Гоёвчик победил Хачанова в двух сетах — 6:3, 7:6 (7:2). Продолжительность противостояния составила 1 час 25 минут.
Гоёвчик выполнил восемь эйсов и допустил лишь одну двойную ошибку. Немецкий теннисист реализовал один брейк-пойнт из двух. Хачанов девять раз подал навылет и сделал три двойные ошибки, упустив оба заработанных брейк-пойнта.
В четвертьфинале Петер Гоёвчик сыграет с победителем противостояния Алекс де Минор (Австралия) — Маркос Гирон (США).
Ранее другой российский теннисист Аслан Карацев выбыл из борьбы на турнире в Нур-Султане. Он также проиграл свой стартовый матч в двух сетах.
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