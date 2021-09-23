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Карен Хачанов в двух сетах проиграл 101-й ракетке мира на турнире в Метце

Карен Хачанов в двух сетах проиграл 101-й ракетке мира на турнире в Метце
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Российский теннисист Карен Хачанов потерпел поражение во втором круге турнира в Метце. Он уступил 101-й ракетке мира, немцу Петеру Гоёвчику.

Гоёвчик победил Хачанова в двух сетах — 6:3, 7:6 (7:2). Продолжительность противостояния составила 1 час 25 минут.

Гоёвчик выполнил восемь эйсов и допустил лишь одну двойную ошибку. Немецкий теннисист реализовал один брейк-пойнт из двух. Хачанов девять раз подал навылет и сделал три двойные ошибки, упустив оба заработанных брейк-пойнта.

В четвертьфинале Петер Гоёвчик сыграет с победителем противостояния Алекс де Минор (Австралия) — Маркос Гирон (США).

Ранее другой российский теннисист Аслан Карацев выбыл из борьбы на турнире в Нур-Султане. Он также проиграл свой стартовый матч в двух сетах.

Метц. 2-й круг
23 сентября 2021, четверг. 15:10 МСК
Петер Гоёвчик
101
Германия
Петер Гоёвчик
П. Гоёвчик
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7 7  
3 		6 2  
         
Карен Хачанов
27
Россия
Карен Хачанов
К. Хачанов
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