Рублёв начнёт Кубок Лэйвера матчем со Шварцманом, Рууд сыграет с Опелкой

Стало известно расписание первого дня Кубка Лэйвера-2021, который пройдёт с 24 по 26 сентября в Бостоне (США).

В пятницу, 24 сентября, в 20:00 по мск на корт стадиона «Ти-Ди Гарден» выйдут норвежец Каспер Рууд и американец Райлли Опелка.

Итальянец Маттео Берреттини в 21:30 мск сыграет с 11-й ракеткой мира канадцем Феликсом Оже-Альяссимом.

Российский теннисист Андрей Рублёв встретится с Диего Шварцманом из Аргентины. Матч пройдёт 25 сентября в 02:00 мск. Сетку мужского одиночного турнира можно посмотреть на «Чемпионате».

Также 25 сентября состоится парный матч. 4-ая ракетка мира Александр Зверев в дуэте с Маттео Берреттини сыграет с американцем Джоном Иснером и представителем Канады Денисом Шаповаловым. Встреча начнётся в 03:30 мск.

Выставочный турнир Кубок Лэйвера, в организации которого принимает участие Роджер Федерер, проводится с 2017 года через две недели после US Open. Во всех трёх первых розыгрышах Кубка чемпионами становилась команда Европы. Соревнования 2020 года были перенесены на 2021-й из-за изменений в календаре, связанных с пандемией коронавируса.