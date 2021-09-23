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Монфис в двух сетах обыграл Кольшрайбера и вышел в четвертьфинал турнира в Метце

Монфис в двух сетах обыграл Кольшрайбера и вышел в четвертьфинал турнира в Метце
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Французский теннисист Гаэль Монфис во втором круге турнира категории ATP-250 в Метце (Франция) обыграл представителя Германии Филиппа Кольшрайбера со счётом 7:6 (7:2), 6:4. Встреча продолжалась 1 час 32 минуты.

Монфис в ходе матча выполнил 8 эйсов и допустил 1 двойную ошибку. При этом француз реализовал 3 брейк-пойнта из 6. Кольшрайбер сделал 2 эйса и не допустил двойных ошибок. При этом он смог реализовать только 2 своих брейк-пойнта из 6.

Отметим, что за последние 10 личных встреч Кольшрайбер сумел обыграть Монфиса лишь раз. Это случилось на турнире в Штутгарте в 2013 году (6:4, 6:4).

В 1/4 финала соперником Монфиса станет победитель пары Николоз Басилашвили (Грузия) — Алехандро Давидович-Фокина (Испания).

Действующим победителем турнира в Метце является француз Жо-Вильфрид Цонга. Призовой фонд соревнований в этом году составляет € 419 470.

Метц. 2-й круг
23 сентября 2021, четверг. 19:10 МСК
Филипп Кольшрайбер
107
Германия
Филипп Кольшрайбер
Ф. Кольшрайбер
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
6 2 		4  
7 7 		6  
         
Гаэль Монфис
20
Франция
Гаэль Монфис
Г. Монфис
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