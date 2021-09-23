Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом 10 лет без «Локо»
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Монфис едва не травмировался после прыжка над сеткой в матче с Кольшрайбером

Монфис едва не травмировался после прыжка над сеткой в матче с Кольшрайбером
Комментарии

Французский теннисист Гаэль Монфис едва не получил травму после прыжка через сетку во время матча второго круга на турнире в Метце (Франция). Напомним, 20-я ракетка мира сегодня, 23 сентября, обыграл представителя Германии Филиппа Кольшрайбера в двух сетах со счётом 7:6 (7:2), 6:4. Монфис пробился в четвертьфинал турнира.

Публикация доступна в официальном «инстаграме» Tennis TV.

Отметим, что в десяти последних личных встречах Кольшрайбер лишь раз сумел обыграть Монфиса. Это случилось на турнире в Штутгарте в 2013 году (6:4, 6:4).

В 1/4 финала соперником Монфиса станет победитель пары Николоз Басилашвили (Грузия) — Алехандро Давидович-Фокина (Испания).

Действующим победителем турнира в Метце является француз Жо-Вильфрид Цонга. Призовой фонд соревнований в этом году составляет € 419 470.

Новость по теме
Монфис в двух сетах обыграл Кольшрайбера и вышел в четвертьфинал турнира в Метце
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021