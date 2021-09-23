Монфис едва не травмировался после прыжка над сеткой в матче с Кольшрайбером

Французский теннисист Гаэль Монфис едва не получил травму после прыжка через сетку во время матча второго круга на турнире в Метце (Франция). Напомним, 20-я ракетка мира сегодня, 23 сентября, обыграл представителя Германии Филиппа Кольшрайбера в двух сетах со счётом 7:6 (7:2), 6:4. Монфис пробился в четвертьфинал турнира.

Публикация доступна в официальном «инстаграме» Tennis TV.

Отметим, что в десяти последних личных встречах Кольшрайбер лишь раз сумел обыграть Монфиса. Это случилось на турнире в Штутгарте в 2013 году (6:4, 6:4).

В 1/4 финала соперником Монфиса станет победитель пары Николоз Басилашвили (Грузия) — Алехандро Давидович-Фокина (Испания).

Действующим победителем турнира в Метце является француз Жо-Вильфрид Цонга. Призовой фонд соревнований в этом году составляет € 419 470.