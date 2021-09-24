Медведев — о Кубке Лэйвера: мы готовы к тому, что стадион будет болеть против нас

Вторая ракетка мира Даниил Медведев высказался о предстоящих матчах Кубка Лэйвера, которые пройдут с 24 по 26 сентября в Бостоне (США). Россиянин выступит за команду Европы.
«Я думаю, что тяжелее всего, когда вы не готовы к тому, что стадион будет болеть против вас. Вот тогда это действительно проблемы. Но все мы в команде к этому готовы. Мы просто будем пытаться победить, несмотря ни на что», — сказал Медведев на пресс-конференции.
Напомним, турнир стартует в пятницу, 24 сентября, в 20:00 по мск. На корт стадиона «Ти-Ди Гарден» выйдут норвежец Каспер Рууд и американец Райлли Опелка.
Выставочный турнир Кубок Лэйвера, в организации которого принимает участие Роджер Федерер, проводится с 2017 года через две недели после US Open. Во всех трёх первых розыгрышах Кубка чемпионом становилась команда Европы. Соревнования 2020 года были перенесены на 2021-й из-за пандемии коронавируса.
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