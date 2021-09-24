«Род Лэйвер — легенда игры». Роджер Федерер высказался об австралийском экс-теннисисте

20-кратный победитель турниров «Большого шлема» швейцарец Роджер Федерер высказался о легендарном австралийском теннисисте Роде Лэйвере, который является 11-кратным чемпионом турниров «Большого шлема».
«Для меня Род Лейвер — абсолютная, настоящая легенда игры, как и все игроки его поколения. Я действительно благодарен за всё, что они сделали в свое время.
Я думаю, мы также должны спросить Рода Лэйвера, что он думает о финале US Open, потому что Род сидел в первом ряду и наблюдал за игрой Новака», — приводит слова 40-летнего швейцарского теннисиста Tennis World USA.
Напомним, в честь Рода Лэйвера назван выставочный турнир Кубок Лэйвера, в организации которого принимает участие Федерер. Он проводится с 2017 года через две недели после US Open. Соревнования 2020 года были перенесены на 2021-й из-за изменений в календаре, связанных с пандемией коронавируса.
- 24 сентября 2021
-
00:57
-
00:18
-
00:05
- 23 сентября 2021
-
23:06
-
20:56
-
20:03
-
19:18
-
19:06
-
18:05
-
16:34
-
15:24
-
14:08
-
13:25
-
12:33
-
11:58
-
11:20
-
11:15
-
11:06
-
09:59
-
09:45
-
09:34
-
09:28
-
09:20
-
00:52
-
00:34
-
00:07
- 22 сентября 2021
-
23:42
-
23:13
-
22:00
-
21:21
-
21:18
-
20:35
-
19:50
-
19:25
-
18:51