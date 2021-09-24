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«Род Лэйвер — легенда игры». Роджер Федерер высказался об австралийском экс-теннисисте

«Род Лэйвер — легенда игры». Роджер Федерер высказался об австралийском экс-теннисисте
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20-кратный победитель турниров «Большого шлема» швейцарец Роджер Федерер высказался о легендарном австралийском теннисисте Роде Лэйвере, который является 11-кратным чемпионом турниров «Большого шлема».

«Для меня Род Лейвер — абсолютная, настоящая легенда игры, как и все игроки его поколения. Я действительно благодарен за всё, что они сделали в свое время.

Я думаю, мы также должны спросить Рода Лэйвера, что он думает о финале US Open, потому что Род сидел в первом ряду и наблюдал за игрой Новака», — приводит слова 40-летнего швейцарского теннисиста Tennis World USA.

Напомним, в честь Рода Лэйвера назван выставочный турнир Кубок Лэйвера, в организации которого принимает участие Федерер. Он проводится с 2017 года через две недели после US Open. Соревнования 2020 года были перенесены на 2021-й из-за изменений в календаре, связанных с пандемией коронавируса.

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